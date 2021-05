Terremoto a Napoli | registrata scossa di magnitudo 2 0 nei Campi Flegrei

fanpage : #Terremoto a Napoli, scossa avvertita dalla popolazione #5maggio - SkyTG24 : Terremoto a Napoli, registrata scossa di magnitudo 2.0 - mattinodinapoli : Terremoto nei Campi Flegrei colpita la zona di Agnano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Terremoto a Napoli, registrata scossa di magnitudo 2.0 - jfcojesus : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, #Italia. 6 segnalazioni in un raggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Napoli

POZZUOLI. Una scossa di di magnitudo 2.0 della scala Ritcher è stata registrata questa mattina alle ore 9,08 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano con epicentro in via Antiniana nella zona dei ..., 5 maggio 2021 " Una scossa didi magnitudo 2.0 della scala Richter, a una profondità di 2300 metri, è stata registrata questa mattina, alle 9:08, a Pozzuoli . L'epicentro è stato ...L’evento sismico, a una profondità di 2.300 metri, è stato preceduto e seguito da scosse di minore intensità. L'epicentro in località Agnano-Pisciarelli (Pozzuoli) vicino al vulcano Solfatara ...Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 ha colpito questa mattina l'area di Pozzuoli e quella dei quartieri di Bagnoli e Agnano. Il terremoto si è verificato ad una profondità di 2 chilometri.