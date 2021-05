Real steso | il Chelsea vola in finale

real_Poseidone : @Joshirai_ si ma- io- domani alla cerimonia svengo secondo me si si mi trovate steso a terra - figliodelnomade : @theonlysungod @real_Poseidone testa di triglia mi ha steso - StorieASpicchi : RT @MatteoPuzzuoli: Semplicemente il #Real, in primis Llull e Tavares, hanno degli attributi che quelli dell’#Efes mostrano a sprazzi. Quel… - MatteoPuzzuoli : Semplicemente il #Real, in primis Llull e Tavares, hanno degli attributi che quelli dell’#Efes mostrano a sprazzi.… - winradtrader : Ieri ero scoppiato e sono andato a letto alle 21:00. Non avrei lavorato lo steso la gara del Real perché con aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Real steso

Gazzetta Regionale

... ancora avanti il Villarreal 35' RIGORE ANNULLATO! MANO DI PEPE PRIMA DI ESSEREDA ALBIOL! 34'... 35'st Capue (V) Recupero: 1'pt, 5'st Stadio: Estadio de la Ceràmica, Vila -, Spagna Arbitro: ...... un film intime che vanterà un cast stellare. This content is imported from Twitter. You may ... C., documenta l'uso di un telo vermiglioa terra per festeggiare il ritorno dell'eroe eponimo ...Chelsea Real Tabellino Highlights La squadra di Tuchel passa il turno contro un Real spento e incapace di reagire. Ora il derby con il City.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Il Chelsea va in finale di Champions League contro il Manchester City, partita che ha visto vincere la difesa e la velocità dei suoi offensivi con Werne ...