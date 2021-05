Pisa, 10 giornate di squalifica a Marconi per frase razzista a Obi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Pisa dovrà fare a meno dell’attaccante Michele Marconi per 10 giornate. La Corte Federale d’Appello ha infatti inflitto questa lunga squalifica al giocatore dopo aver accolto il ricorso della Procura in merito a una frase pronunciata dal giocatore nei confronti del centrocampista Joel Obi (“la rivolta degli schiavi”) nel corso della sfida fra Pisa e Chievo dello scorso 22 dicembre. La Procura aveva infatti impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale Federale che a marzo aveva prosciolto l’attaccante dalle accuse. Questo il comunicato FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE Dispositivo n. 101/CFA/2020-2021 Reclamo numero RG 128/CFA/2020-2021 PST 0008/CFA/2020-2021 La Corte Federale d’Appello, composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildovrà fare a meno dell’attaccante Micheleper 10. La Corte Federale d’Appello ha infatti inflitto questa lungaal giocatore dopo aver accolto il ricorso della Procura in merito a unapronunciata dal giocatore nei confronti del centrocampista Joel Obi (“la rivolta degli schiavi”) nel corso della sfida frae Chievo dello scorso 22 dicembre. La Procura aveva infatti impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale Federale che a marzo aveva prosciolto l’attaccante dalle accuse. Questo il comunicato FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE Dispositivo n. 101/CFA/2020-2021 Reclamo numero RG 128/CFA/2020-2021 PST 0008/CFA/2020-2021 La Corte Federale d’Appello, composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello ...

