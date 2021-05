Napoli, documenti falsi per immigrati clandestini: 14 nei guai (Di mercoledì 5 maggio 2021) Napoli. Immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologico. Sono questi i reati per cui 14 persone sono finite nei guai a Napoli. I carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Comando provinciale di Napoli, ha eseguito questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal tribunale del capoluogo partenopeo, nei confronti di 14 persone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021). Immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologico. Sono questi i reati per cui 14 persone sono finite nei. I carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Comando provinciale di, ha eseguito questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal tribunale del capoluogo partenopeo, nei confronti di 14 persone L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

