Multe e chiusure ai ristoranti che hanno fatto riparare i clienti durante la pioggia: è rivolta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Regole precise non ce ne sono. “Si valuta caso per caso”, intanto però le Multe sono partite, così come l’imposizione della chiusura per 5 giorni lavorativi. Come se non bastasse. Sui ristoranti continua il pugno duro e inspiegabile del governo. È un accanimento davvero difficile da spiegarsi. Il racconto delle prime riaperture è quasi drammatico, complice il maltempo in tutta Italia e delle norme decisamente folli. Il meteo non ha infatti aiutato i ristoranti che hanno riaperto in zona gialla dopo la decisione di allentare le misure di restrizione dovute al Covid. E le forze dell’ordine non hanno fatto sconti.



