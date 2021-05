Inter, Zanetti: “Conte instancabile, Lukaku-Lautaro giocano a memoria. Superlega? Un errore” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Javier Zanetti a 360°.Inter, Delio Rossi: “Interrotta l’egemonia della Juventus, non mi sorprende una cosa”Il vicepresidente dell'Inter, laureatosi da meno di tre giorni campione d'Italia, ha concesso una lunga Intervista al quotidiano argentino 'La Nacion'. L'ex capitano nerazzurro ha tessuto le lodi della compagine guidata da Antonio Conte che ha trionfato in Serie A e si è soffermato sulla coppia-gol formata da Lukaku e Lautaro Martinez.Inter, Lippi: “A Conte faccio i complimenti. Lotta Champions League? Dico la mia”"Conte? È instancabile. E poi la sua mentalità ha reso un gruppo di giocatori, molti dei quali giovani, consapevoli di poter vincere. Insisteva, soprattutto nelle ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Javiera 360°., Delio Rossi: “rotta l’egemonia della Juventus, non mi sorprende una cosa”Il vicepresidente dell', laureatosi da meno di tre giorni campione d'Italia, ha concesso una lungavista al quotidiano argentino 'La Nacion'. L'ex capitano nerazzurro ha tessuto le lodi della compagine guidata da Antonioche ha trionfato in Serie A e si è soffermato sulla coppia-gol formata daMartinez., Lippi: “Afaccio i complimenti. Lotta Champions League? Dico la mia”"? È. E poi la sua mentalità ha reso un gruppo di giocatori, molti dei quali giovani, consapevoli di poter vincere. Insisteva, soprattutto nelle ...

