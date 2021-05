Incidenti sul lavoro, la denuncia del sindacalista Volpe: “Formazione business e lavoratori sfruttati” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – “La Formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è spesso inefficiente e per molte società è solo business nell’organizzazione e nella vendita di pacchetti di corsi di Formazione sulla sicurezza”. È la denuncia che arriva dal sindacalista salernitano dell’organizzazione Snalv-Confsal, Antonio Volpe, circa l’alta incidenza, in tutta Italia, del numero degli Incidenti sul lavoro. “Ancora oggi – spiega Volpe – assistiamo, in tutto il nostro Paese ed in diversi ambiti (imprese, addette ai lavori, associazioni, Istituzioni), una diffusa superficialità rispetto alla Formazione sulla sicurezza sul lavoro. Molti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – “Ladeisulla sicurezza nei luoghi diè spesso inefficiente e per molte società è solonell’organizzazione e nella vendita di pacchetti di corsi disulla sicurezza”. È lache arriva dalsalernitano dell’organizzazione Snalv-Confsal, Antonio, circa l’alta incidenza, in tutta Italia, del numero deglisul. “Ancora oggi – spiega– assistiamo, in tutto il nostro Paese ed in diversi ambiti (imprese, addette ai lavori, associazioni, Istituzioni), una diffusa superficialità rispetto allasulla sicurezza sul. Molti ...

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - repubblica : Incidenti sul lavoro, resta incastrato in un macchinario tessile: grave un operaio 41enne - inail_gov : #Inail Il presidente Bettoni sulla Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: 'La prevenzione è sempre l’arma v… - anteprima24 : ** Incidenti sul lavoro, la denuncia del sindacalista Volpe: “Formazione business e lavoratori sfruttati” **… - danigarciamo : RT @fiomnet: ???? Le morti sul lavoro non possono essere considerati incidenti. Ci sarebbero gli strumenti per evitarli, attraverso gli inve… -