“Ho ricevuto una brutta notizia”: l’annuncio e l’attrice finisce inondata di messaggi di affetto (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ho ricevuto una brutta notizia oggi e non avevo nessuno con cui condividerla, ma immagino di doverlo dire a qualcuno”. Così esordisce la famosa attrice che in questi ultimi mesi è stata protagonista di un cambiamento fisico radicale. Ha perso circa 30 kg dopo aver adottato uno stile di vita più sano che include sport e alimentazione corretta. Oggi, a 41 anni, ha raggiunto il suo peso forma e con orgoglio ha mostrato la trasformazione ai tanti fan di Instagram. Tutti stupiti della sua trasformazione di questi ultimi mesi. Ma oltre che notevolmente dimagrita, Rebel Wilson è anche apparsa molto più sicura di sé, come dimostrano i selfie al naturale condivisi sempre sui social. Del resto ha sempre detto che la decisione di dimagrire era solo per una questione di salute e non per adeguarsi a degli stereotipi di bellezza imposti dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Hounaoggi e non avevo nessuno con cui condividerla, ma immagino di doverlo dire a qualcuno”. Così esordisce la famosa attrice che in questi ultimi mesi è stata protagonista di un cambiamento fisico radicale. Ha perso circa 30 kg dopo aver adottato uno stile di vita più sano che include sport e alimentazione corretta. Oggi, a 41 anni, ha raggiunto il suo peso forma e con orgoglio ha mostrato la trasformazione ai tanti fan di Instagram. Tutti stupiti della sua trasformazione di questi ultimi mesi. Ma oltre che notevolmente dimagrita, Rebel Wilson è anche apparsa molto più sicura di sé, come dimostrano i selfie al naturale condivisi sempre sui social. Del resto ha sempre detto che la decisione di dimagrire era solo per una questione di salute e non per adeguarsi a degli stereotipi di bellezza imposti dalla ...

AlfonsoBonafede : Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza a @piersileri per le minacce che ha ricevuto. Pierpaolo è una persona i… - fattoquotidiano : No Tav: “Una madamin per il sì ha ricevuto 90mila euro dalla società della Torino-Lione”. La replica: “I rapporti r… - Agenzia_Ansa : Identificata la variante brasiliana in una persona vaccinata. L'anziano aveva ricevuto anche la seconda dose di Pfi… - ILA_emme : @laurenikigai @Podis14 La gente che si stava lamentando era perché avevamo mantenuto il silenzio quel giorno e vole… - Marisa25997645 : RT @mrctrdsh: Ci racconta #Reportrai3 che ha ricevuto, da una signora mossa da civico sospetto, filmato e foto dell’incontro di Renzi con u… -