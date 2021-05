Formazioni ufficiali Chelsea Real Madrid: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Chelsea Real Madrid match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Chelsea-Real Madrid, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021. Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount; Havertz, Werner. All. Tuchel. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Sergio Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. All, Zidane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ledimatch valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021.(3-4-1-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount; Havertz, Werner. All. Tuchel.(4-3-3): Courtois; Valverde, Sergio Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. All, Zidane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #UCL | #ChelseaRealMadrid, le scelte di #Tuchel e #Zidane - infobetting : Tsarko Selo-Levski Sofia (mercoledì 5 maggio, ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Sepsi OSK-Universitatea Craiova (mercoledì, ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, - NotizieAbruzzo : Primavera 2B, Salernitana – Pescara in diretta: le formazioni ufficiali - infobetting : FC Politehnica Iasi-Dinamo Bucarest (mercoledì, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, -