E-mobility | Scame Parre acquisisce la maggioranza della portoghese Magnum Cap

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ha acquisito l’85% diCap, societàdedita alla produzione e distribuzione di sistemi di ricarica per il veicolo elettrico. L’accordo è stato firmato da Stefano Scainelli, ad dell’azienda bergamasca produttrice di materiale elettrico e da José Henriques, ad e fondatore nel 2009societàCap, con sede ad Aveiro. “Al di là degli evidenti benefici commerciali in termini di potenziamento delle attuali reti di vendita, comunque garantendo continuità di servizio nei confronti dei rispettivi stakeholders – spiega Stefano Scainelli –, il valore di questa operazione risiede nelle forti sinergie tra le due realtà in termini di competenze e rispettive offerte di prodotto, il tutto condividendo un approccio che mette al centro il cliente, destinatario di ...