Cts | Raccomandabile l' estensione a 42 giorni per il richiamo dei vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Estendere a 42l’intervallo fra la prima e la seconda dose deianti-Covid a mRna, quelli di Pfizer/BioNTech e di Moderna. Questa l’indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, contenuta nel parere allegato a una circolare del ministero della Salute. Oggetto del documento, firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza: ’Trasmissione parere del Cts in merito alladell’intervallo tra le due dosi deia mRna e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria’. “In relazione all’evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro Sars-CoV-2 - si legge in un estratto del verbale del Comitato, datato 30 aprile - il Cts rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per patologie ...