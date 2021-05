Attenzione : gli attacchi DEEPFAKE stanno per aumentare (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuovi prodotti e servizi DEEPFAKE stanno spuntando nel Dark Web. Ricordiamo che il DEEPFAKE è una tecnica molto avanzata che, sfruttando l’intelligenza artificiale grazie a software sofisticati, permette di sovrapporre il volto di una persona a quello di un’altra in un video e replicare esattamente il timbro di voce del personaggio facendogli dire le cose che si vuole fargli dire. Vengono così create sequenze manipolate talmente accurate che, a occhio nudo, è impossibile capire si tratti di un falso. L’intelligenza artificiale e l’ascesa della tecnologia DEEPFAKE sono qualcosa di cui i ricercatori sulla sicurezza informatica hanno messo in guardia per anni e ora è ufficialmente arrivato il pericolo. I criminali informatici condividono, sviluppano e implementano sempre più tecnologie DEEPFAKE per ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuovi prodotti e servizispuntando nel Dark Web. Ricordiamo che ilè una tecnica molto avanzata che, sfruttando l’intelligenza artificiale grazie a software sofisticati, permette di sovrapporre il volto di una persona a quello di un’altra in un video e replicare esattamente il timbro di voce del personaggio facendogli dire le cose che si vuole fargli dire. Vengono così create sequenze manipolate talmente accurate che, a occhio nudo, è impossibile capire si tratti di un falso. L’intelligenza artificiale e l’ascesa della tecnologiasono qualcosa di cui i ricercatori sulla sicurezza informatica hanno messo in guardia per anni e ora è ufficialmente arrivato il pericolo. I criminali informatici condividono, sviluppano e implementano sempre più tecnologieper ...

