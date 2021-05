AstraZeneca | Cts | sì seconda dose in Italia | le news

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Via libera alladel vaccino anti Covid diper chi ha ricevuto la prima senza riportare trombosi rare. Questa l'indicazione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, contenuta nel parere allegato a una circolare del ministero della Salute. Oggetto del documento, firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza: 'Trasmissione parere del Cts in merito alla estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRna e alladel vaccino Vaxzevria'. "Il Cts - si legge in un estratto del verbale del Comitato, datato 30 aprile - ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull'insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Cts

Adnkronos

... che lavora anche in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico () per l'emergenza Covid ... al momento Pfizer - BioNTech, Moderna,e J&J', ha spiegato il direttore scientifico ...Giuseppe Ippolito, infettivologo dele direttore scientifico dello Spallanzani in un'intervista al Corriere della sera interviene sul ... al momento PfizerBioNTech, Moderna,e J&J. ...(Adnkronos) – Via libera alla seconda dose del vaccino anti Covid di AstraZeneca per chi ha ricevuto la prima senza riportare trombosi rare. Questa l’indicazione del Comitato tecnico scientifico per l ...Il richiamo con Pfizer e Moderna slitta a 42 giorni invece che, rispettivamente, a 21 e 28 giorni perché in questo arco temporale non viene inficiata l’efficacia della risposta immunitaria, la prima s ...