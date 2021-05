5 maggio, giornata internazionale dell'Ostetrica, occasione per parlare di figli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Culle Italiane più vuote nel 2020 per gli Italiani. A stabilirlo il report dell'Istat appena diffuso. Gli indicatori demografici, parlano di un calo del 3,8% di nuovi nati, nel 2020, rispetto all'anno precedente. La riduzione della natalità interessa tutte le aree del Paese, da Nord a Sud, salvo rare e non significative eccezioni e nel volgere degli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577mila nati agli attuali 404mila, ben il 30% in meno, con la tendenza a ridurre a un solo figlio per coppia, il tasso di fecondità. Davanti a queste cifre, significativo celebrare, il 5 maggio, la ventinovesima giornata internazionale dell'Ostetrica, istituita per valorizzare una figura professionale che, da sempre, dona amore. Le nostre mamme parlavano ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 maggio 2021) Culle Italiane più vuote nel 2020 per gli Italiani. A stabilirlo il report'Istat appena diffuso. Gli indicatori demografici, parlano di un calo del 3,8% di nuovi nati, nel 2020, rispetto all'anno precedente. La riduzionea natalità interessa tutte le aree del Paese, da Nord a Sud, salvo rare e non significative eccezioni e nel volgere degli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577mila nati agli attuali 404mila, ben il 30% in meno, con la tendenza a ridurre a un soloo per coppia, il tasso di fecondità. Davanti a queste cifre, significativo celebrare, il 5, la ventinovesima, istituita per valorizzare una figura professionale che, da sempre, dona amore. Le nostre mamme parlavano ...

redazioneiene : +++ LA CASSAZIONE CONFERMA: ANTONIO CIONTOLI DOVRÀ SCONTARE 14 ANNI DI CARCERE PER L'OMICIDIO DI MARCO VANNINI +++… - forza_italia : Il primo maggio è trascorso tra polemiche che nulla hanno a che fare con il tema della giornata. Per noi di Forza… - SkyTG24 : Oms: lavare le mani gesto essenziale, il 5 maggio la Giornata mondiale - UE_ED_Caserta : RT @Europarl_IT: E in attesa della Giornata dell'Europa del 9 maggio, scopri le varie attività e interviste previste nel corso della settim… - hairagionetu_ : Il 5 maggio non verrà ricordato più come la famosissima poesia di Manzoni,ma come la giornata dove gli haters,nasco… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio giornata Napoleone, oggi 5 maggio i 200 anni dalla morte Per chi volesse dedicare una parte della giornata alla sua memoria, su Rai Storia è in programma ... Noi vogliamo ricordarlo con la poesia che lo ha reso immortale, il "Cinque maggio" di Alessandro ...

Juve - Inter, è sempre 5 maggio: da Mou a Matrix tra sfogo e sfottò Il 5 maggio: la debacle Inter, il tripudio Juve Ciò che è successo è stato consegnato alla storia. All'ultima giornata, l'Inter di Ronaldo il "fenomeno" di presenta all'Olimpico di Roma contro una ...

5 maggio Giornata contro la pedofilia, l'evento online di Telefono Azzurro - Cronaca Agenzia ANSA Calcio in tv: ecco dove vedere Roma-Manchester United e Arsenal-Villarreal Il 6 maggio 2021 si giocano le gare di ritorno delle semifinali dell'Europa League: in campo anche la Roma che ospita il Manchester United. Per tutti appuntamento su Sky ...

DIRETTA Spezia-Napoli: radiocronaca e streaming Cliccate qui se volete acquistare i biglietti di Spezia-Napoli e di tutte le altre partite della giornata. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizza ...

Per chi volesse dedicare una parte dellaalla sua memoria, su Rai Storia è in programma ... Noi vogliamo ricordarlo con la poesia che lo ha reso immortale, il "Cinque" di Alessandro ...Il 5: la debacle Inter, il tripudio Juve Ciò che è successo è stato consegnato alla storia. All'ultima, l'Inter di Ronaldo il "fenomeno" di presenta all'Olimpico di Roma contro una ...Il 6 maggio 2021 si giocano le gare di ritorno delle semifinali dell'Europa League: in campo anche la Roma che ospita il Manchester United. Per tutti appuntamento su Sky ...Cliccate qui se volete acquistare i biglietti di Spezia-Napoli e di tutte le altre partite della giornata. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizza ...