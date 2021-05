Vaccino Covid, verso AstraZeneca e Johnson and Johnson agli under 60 (Di martedì 4 maggio 2021) In Italia si valuta la somministrazione di AstraZeneca e Johnson and Johnson agli under 60. La Danimarca esclude J and J dal programma. Le autorità sanitarie italiane lavorano per la somministrazione del Vaccino AstraZeneca e del Vaccino Johnson and Johnson anche agli under 60. Lo ha anticipato il Commissario all’emergenza, il Generale Figliuolo, il quale ha comunicato che è in corso una valutazione sulla somministrazione ai soggetti con meno di 60 anni. Francesco Paolo FigliuoloIn Italia si valuta la somministrazione di AstraZeneca e Johnson and ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) In Italia si valuta la somministrazione diand60. La Danimarca esclude J and J dal programma. Le autorità sanitarie italiane lavorano per la somministrazione dele delandanche60. Lo ha anticipato il Commissario all’emergenza, il Generale Figliuolo, il quale ha comunicato che è in corso una valutazione sulla somministrazione ai soggetti con meno di 60 anni. Francesco Paolo FigliuoloIn Italia si valuta la somministrazione diand ...

