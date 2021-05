Uomini e Donne, Giacomo Czerny piantato in asso dalle sue corteggiatrici (VIDEO) (Di martedì 4 maggio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su canale5, il tronista Giacomo Czerny è in crisi ma le sue corteggiatrici non hanno intenzione di attendere la sua scelta. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 maggio 2021) Nella Puntata disu canale5, il tronistaè in crisi ma le suenon hanno intenzione di attendere la sua scelta.

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Salvato00506710 : RT @FDI_Parlamento: 'Oggi sono 160 anni della costituzione dell’Esercito Italiano e ci tenevo a ringraziare gli uomini e le donne che hanno… - SPQR76070136 : RT @virginiaraggi: In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quotidia… -