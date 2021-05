Serie B, Empoli promosso. La Salernitana vince, Lecce sconfitto dal Monza (Di martedì 4 maggio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della trentaseiesima giornata Secondo verdetto in Serie B: Empoli promosso dopo il 4-0 sul Cosenza. La Salernitana batte 2-1 il Pordenone e si porta al secondo posto solitario visto la vittoria del Monza contro il Lecce. In chiave play-off si rilancia il Cittadella che batte 1-0 il già retrocesso Entella. Colpo Brescia a Vicenza e Frosinone contro la Spal. Successo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione.favorito, Spal,e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della trentaseiesima giornata Secondo verdetto inB:dopo il 4-0 sul Cosenza. Labatte 2-1 il Pordenone e si porta al secondo posto solitario visto la vittoria delcontro il. In chiave play-off si rilancia il Cittadella che batte 1-0 il già retrocesso Entella. Colpo Brescia a Vicenza e Frosinone contro la Spal. Successo ...

EmpoliCalcio : FINISCE AL CASTELLANI! VINCIAMO NOI!!!!!!! L'Empoli batte 4-0 il Cosenza con la doppietta di La Mantia e le reti di… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli… - DAZN_IT : L'Empoli torna in Serie ?? dopo 2 anni ?? La festa promozione è già iniziata ?? #SerieBKT #DAZN - Ibrahim32639035 : RT @MilanLiveIT: +++ L'#Empoli torna in Serie A +++ ???? - teletext_ch_it : Calcio: Empoli promosso in Serie A -