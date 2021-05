Rifiuti Capitale: il Tar boccia il ricorso del Campidoglio, slitta il ‘commissariamento’ (Di martedì 4 maggio 2021) Un incubo a puntate, soprattutto per i cittadini romani, quello che vede al centro di una diatriba infinita la gestione dei Rifiuti della Capitale. Da una parte la Regione Lazio, dall’altra il Comune di Roma, e in mezzo, come dicevamo, la popolazione, ormai ligia alla differenziata e doverosamente spremuta in fatto di gabelle legate appunto ai Rifiuti. Rifiuti Capitale: le ‘condizioni’ dettate ad Ama e Comune dalla Regione Lazio L’ultimo atto di questa indegna messinscena aveva visto calare il sipario sulla Regione Lazio che ordinava all’Ama di organizzare – entro lo scorso 30 aprile – gli adempimenti rito per la procedura di gara atta a selezionare impianti di conferimento all’estero e, allo stesso tempo, coinvolgendo anche il Campidoglio, affinché trasmettesse un piano impiantistico ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Un incubo a puntate, soprattutto per i cittadini romani, quello che vede al centro di una diatriba infinita la gestione deidella. Da una parte la Regione Lazio, dall’altra il Comune di Roma, e in mezzo, come dicevamo, la popolazione, ormai ligia alla differenziata e doverosamente spremuta in fatto di gabelle legate appunto ai: le ‘condizioni’ dettate ad Ama e Comune dalla Regione Lazio L’ultimo atto di questa indegna messinscena aveva visto calare il sipario sulla Regione Lazio che ordinava all’Ama di organizzare – entro lo scorso 30 aprile – gli adempimenti rito per la procedura di gara atta a selezionare impianti di conferimento all’estero e, allo stesso tempo, coinvolgendo anche il, affinché trasmettesse un piano impiantistico ...

