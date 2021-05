Leonardo Pieraccioni ricorda la 22enne morta in fabbrica: aveva lavorato in un suo film (Di martedì 4 maggio 2021) La notizia terribile della morte di Luana D’Orazio, 22enne rimasta intrappolata in un macchinario nell’azienda tessile in cui lavorava, ha colpito tutti, anche l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Proprio lui aveva lavorato con lei qualche anno fa e ha deciso di ricordarla pubblicamente. Leonardo Pieraccioni: le sue parole in ricordo di Luana D’Orazio “L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa“, ha ricordato Pieraccioni tramite il profilo Instagram di Che tempo che fa che ha riportato le sue parole. “Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore“, aggiunge, “Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) La notizia terribile della morte di Luana D’Orazio,rimasta intrappolata in un macchinario nell’azienda tessile in cui lavorava, ha colpito tutti, anche l’attore e regista. Proprio luicon lei qualche anno fa e ha deciso dirla pubblicamente.: le sue parole in ricordo di Luana D’Orazio “L’ho avuta come comparsa in un mio, Se son rose, nella scena di una festa“, hatotramite il profilo Instagram di Che tempo che fa che ha riportato le sue parole. “Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore“, aggiunge, “Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e ...

