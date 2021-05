José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma per la stagione 2021 22

Leggi su urbanpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Mancano davvero pochissime giornate alla fine del campionato di Serie A 2020/21, ma ormai matematicamente parlando l’Inter ha vinto lo scudetto. In questi giorni tutte le altre squadre italiane si stanno guardando intorno per accaparrarsi il colpo grosso per la prossima. Laha scelto di partire dalla panchina dell’con i primi cambiamenti per la/22. Ilsarà, il quale andrà a sostituire a fineFonseca. L’annuncio è stato fatto da Dan e Ryan Friedkin e anchesi è dichiarato entusiasta del suoruolo. Cosa accadrà alla rosa dei giallorossi? Ancora è ...