Giovani: con il Covid e la Dad "C'è stato aumento di tentativi di suicidio", denuncia il prof. Locatelli (Cts) (Di martedì 4 maggio 2021) "Sovraesposti a fattori di stress, ed isolati dalle misure di contenimento della pandemia", purtroppo in questi tempi di Covid, è stato registrato un "incremento dei tentativi di suicidio fra i più Giovani". Ad affermarlo non è il 'sociologo' di turno ma, il prof. Franco Locatelli (nella foto), coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ascoltato oggi a proposito dell'Impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti', dalle commissioni riunite del Senato, Istruzione pubblica, beni culturali e Igiene e Sanità. Locatelli: "Soprattutto tra quanti in Dad, i Giovani che sono ricorsi ai pronto soccorso" Come ha spiegato in audizione l'esperto,"alcuni neuropsichiatri ...

