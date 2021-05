Franco Trentalance | dal cinema hard ai reality | ecco oggi che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di martedì 4 maggio 2021), ex attore porno di successo, è scomparso dal piccolo schermo improvvisamente.chehaCalvo, sorridente e con la voglia di scherzare:chi è. A molti conosciuto per il suo ruolo di attore a luci rossi ma addopo essere scomparso improvvisamente dal piccolo schermo, cheha? Trentalace, che vanta una carriera in quel settore, da un po’ di tempo, infatti, ha deciso di abbandonare quel mondo per dedicarsi a altro. E, sempre più spesso, lo ritroviamo nel salotto di “Pomeriggio 5”, rivestendo i panni di opinionista per la padrona di casa, ...