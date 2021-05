Fortnite stava pianificando un crossover con Metroid e i concerti di Ariana Grande e Lady Gaga

(Di martedì 4 maggio 2021) Varie informazioni riservate susono venute alla luce nel corso della battaglia legale di Epic Games e Apple, rivelando eventi, collaborazioni e modalità di gioco non resi disponibili o rinviati. Un documento risalente a giugno 2020 rivela che una volta era previsto cheincludesse Samus di Nintendo insieme a Master Chief di Xbox e Kratos di PlayStation. Altri personaggi che sarebbero dovuti apparire includevano Naruto Uzumaki, Katniss Everdeen di Hunger Games, La sposa di Kill Bill, Snake Plissken di Escape from New York e John McClane di Die Hard. Nessuno di questi alla fine ha visto la luce del giorno. Leggi altro...

ohhAndre_ : @Fulmen2x @LlAlby @Alexcod556 Ha fatto una figura di merda, ti stava attaccando sull'immagine di fortnite quando lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite stava

Corriere della Sera

Questa volta è toccato al creatore di, che tramite l'esperto Eric Barns ha tentato di ... Lo stesso testimone dell'azienda, Richard Schmalensee, ha affermato che Barnesesaminando un ...In questi giorni tutti a scagliarsi contro la superlega chesostanzialmente dicendo la stessa ... Se pensate che su Twitch partite diarrivano anche a un milione di visualizzazioni capite ...Le collaborazioni con altri brand continuano per Fortnite. In arrivo tra le tante anche le nuove skin di Naruto e LeBron James in Fortnite.Fortnite: in arrivo un crossover con Metroid e i concerti di Ariana Grande e Lady Gaga, stando ai documenti della causa Epic-Apple.