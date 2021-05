Fedez ai leghisti: "Tentate di rimestare nel mio passato quando Salvini diceva Napoli colera?" (Di martedì 4 maggio 2021) La Lega in questi ultimi due giorni ha ersagliato Fedez dopo il suo intervento al concertone del pirmo maggio. Il cantante ha Risposto a tutte le accuse che gli sono state mosse, e lo fa declinando le ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) La Lega in questi ultimi due giorni ha ersagliatodopo il suo intervento al concertone del pirmo maggio. Il cantante ha Risposto a tutte le accuse che gli sono state mosse, e lo fa declinando le ...

fattoquotidiano : Fedez, Salvini ora dice: “Quelle frasi disgustose, da punire”. Ma i leghisti che le hanno pronunciate non sono stat… - fabiocaninoreal : La cosa sconvolgente di questa mattina è che ci sono i soliti uccisi dall’invidia per il successo di @Fedez , gli i… - Agenzia_Ansa : Nuovo video di Fedez: 'Cari amici leghisti non sono un politico' #ANSA - MrLuka90 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo video di Fedez: 'Cari amici leghisti non sono un politico' #ANSA - bulliedmalfoy : RT @spyheda: l’italia è una repubblica democratica fondata su fedez che rade al suolo gli omofobi e i leghisti -