Covid, Acli: "Usate i nostri circoli come centri vaccinali" (Di martedì 4 maggio 2021) Sono tanti, sono già allestiti in sicurezza e sono presenti in ogni angolo del territorio, compresi quelli più difficili da raggiungere. I circoli Acli sono luoghi appropriati per diventare punti ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono tanti, sono già allestiti in sicurezza e sono presenti in ogni angolo del territorio, compresi quelli più difficili da raggiungere. Isono luoghi appropriati per diventare punti ...

