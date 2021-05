Club sandwich, Marco Pedron propone due versioni in tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio alle 20.35 in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica di Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Marco Pedron, dal 2018 responsabile del laboratorio di pasticceria e panificazione di Carlo Cracco, che propone due versioni del “Club sandwich”: una a base di tacchino, bacon e uova sode, l’altra vegetariana, con zucchine, melanzane, avocado e pomodoro. Marco Pedron, milanese classe 1981, dopo gli esordi all’hotel Principe di Savoia (Milano) incontra Luigi Biasetto, uno dei più celebri ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercoledì 5 maggio alle 20.35 in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica di Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra, dal 2018 responsabile del laboratorio di pasticceria e panificazione di Carlo Cracco, cheduedel “”: una a base di tacchino, bacon e uova sode, l’altra vegetariana, con zucchine, melanzane, avocado e pomodoro., milanese classe 1981, dopo gli esordi all’hotel Principe di Savoia (Milano) incontra Luigi Biasetto, uno dei più celebri ...

