Cairo | Leggere i nomi è stato toccante | una grande emozione

Il presidente del Torino, Urbano, in occasione del 72esimo anniversario della Tragedia di Superga ricorda ilTorino: "Manca l'abbraccio della gente, spero che il prossimo anno potremmo ...

Il presidente del Torino, Urbano, in occasione del 72esimo anniversario della Tragedia di Superga ricorda il Grande Torino: "Manca l'abbraccio della gente, spero che il prossimo anno potremmo ricordare tutti insieme i nostri '...i nomi di questi campioni è una vera emozione, ogni parola è superflua". Il presidente del Torino, Urbanoha commemorato il Grande Torino, nel 72esimo anniversario della tragedia di ...Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione del 72esimo anniversario della Tragedia di Superga ricorda il Grande Torino: \''Manca l'abbraccio ...Il presidente del Torino Urbano Cairo si è recato questa mattina a Superga, dove si sono tenute le celebrazioni del 4 maggio per ricordare il Grande Torino a 72 anni dal disastro aereo che causò la vi ...