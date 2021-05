Accadde oggi, 4 maggio 1949: la tragedia di Superga, scompare il “Grande Torino” (Di martedì 4 maggio 2021) Giorno triste quello di oggi per quanto riguarda il panorama calcistico italiano. Ricorre infatti l’anniversario dalla strage di Superga, in cui scomparve il “Grande Torino“, la più forte squadra italiana di quel periodo e composta da calciatori del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. La tragedia avvenne poco dopo le 17 del 4 maggio 1949: l’aereo che trasportava i granata, di ritorno da una partita a Lisbona, si schiantò contro la collina di Superga. Persero la vita, oltre ai calciatori, anche i dirigenti, gli accompagnatori, l’equipaggio e tre famosi giornalisti italiani. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Giorno triste quello diper quanto riguarda il panorama calcistico italiano. Ricorre infatti l’anniversario dalla strage di, in cui scomparve il ““, la più forte squadra italiana di quel periodo e composta da calciatori del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. Laavvenne poco dopo le 17 del 4: l’aereo che trasportava i granata, di ritorno da una partita a Lisbona, si schiantò contro la collina di. Persero la vita, oltre ai calciatori, anche i dirigenti, gli accompagnatori, l’equipaggio e tre famosi giornalisti italiani. L'articolo CalcioWeb.

