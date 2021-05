Vojvoda: “Nicola mi ha detto per tutta la settimana che il Parma prendeva gol del genere” (Di lunedì 3 maggio 2021) Mërgim Vojvoda, autore del gol decisivo contro il Parma, ha parlato così subito dopo il triplice fischio di Aureliano ai microfoni di Sky Sport: “Quando la palla è entrata è stato il momento più bello, soprattutto perché abbiamo vinto. Sono contento che abbiamo vinto e l’abbiamo fatto per 1-0. È il mio primo anno in A, abbiamo cambiato allenatore e io quando gioco voglio fare il mio meglio. Che giochi io o Singo non è importante, l’importante è la vittoria. Non siamo ancora in una posizione tranquilla, sono tranquillo per aver giocato ma l’importante è vincere e fare bene. tutta la settimana Nicola mi ha detto che il Parma ha preso tanti gol sul secondo palo, alla fine ha pagato. Dedica? Al mio nipotino, lo abbraccio forte”. Foto: Instagram Torino L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Mërgim, autore del gol decisivo contro il, ha parlato così subito dopo il triplice fischio di Aureliano ai microfoni di Sky Sport: “Quando la palla è entrata è stato il momento più bello, soprattutto perché abbiamo vinto. Sono contento che abbiamo vinto e l’abbiamo fatto per 1-0. È il mio primo anno in A, abbiamo cambiato allenatore e io quando gioco voglio fare il mio meglio. Che giochi io o Singo non è importante, l’importante è la vittoria. Non siamo ancora in una posizione tranquilla, sono tranquillo per aver giocato ma l’importante è vincere e fare bene.lami hache ilha preso tanti gol sul secondo palo, alla fine ha pagato. Dedica? Al mio nipotino, lo abbraccio forte”. Foto: Instagram Torino L'articolo ...

