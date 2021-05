Tina Cipollari in versione casalinga | il video fa impazzire tutti

(Di lunedì 3 maggio 2021)come non l’avete mai vista. L’opinionista più famosa di Uomini e Donne si mostra in: la reazione dei fan è unica! Vediamo insieme.è ormai un’icona indissolubile di Uomini e Donne. La donna che era entrata a far parte del programma come corteggiatrice non se ne è mai più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

annakiara119 : RT @lontanissimo_: Tina Cipollari io amo solo te lancerei anche io gli hashtag per te #uominiedonne - lontanissimo_ : Tina Cipollari io amo solo te lancerei anche io gli hashtag per te #uominiedonne - martaxxofficial : pure tina cipollari ci mancava a sponsorizzare bidoo - MatthijsPog : @Mariannasmm Alla Tina Cipollari - infoitcultura : Uomini e Donne, Aldo Farella alla corte di Gemma Galgani: “Tina Cipollari? Si sbaglia su noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

La Puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo di Gemma Galgani , furiosa per le accuse die Gianni Sperti , che non credono nel suo interesse per Aldo Farella . Il cavaliere del Trono Over ha raccontato di aver fatto passi in avanti con la torinese, che è scoppiata a ...Come sempre, la puntata comincerà con lo sfogo di Gemma nei confronti di, rea di spaventare tutti i suoi pretendenti. Spazio, poi, al confronto con Aldo. Uomini e donne/ Anticipazioni ...UeD: Gemma Galgani non ha mandato giù le parole sul suo conto dette da Tina. In una lettera risponde alla Cipollari. Ecco cosa ha scritto ...Tina Cipollari come non l'avete mai vista. L'opinionista più famosa di Uomini e Donne si mostra in versione casalinga ...