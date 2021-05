TG - LA7 - Ema valuta uso Pfizer per fascia d'eta' 12 - 15 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo quanto riportato dal Tg La7 su Twitter, pare che Ema stia valutando l'uso Pfizer per la fascia d'eta' 12 - 15 anni. Leggi su politicanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo quanto riportato dal Tg La7 su Twitter, pare che Ema stiando l'usoper lad'eta' 12 - 15

La7tv : #la7retweet L'Ema ha iniziato a valutare l'uso del vaccino Pfizer per la fascia d'eta dai 12 ai 15 anni - La7tv : #omnibus Il prof. Guido Rasi (ex Direttore Generale #EMA) conferma che la scelta di negoziare per i #vaccini a live… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Valentina Marino, Direttrice Medica Pfizer Italia: 'Abbiamo già i risultati dello studio che va dai 12 ai 16 anni,… - La7tv : #lariachetira Valentina Marino, Direttrice Medica Pfizer Italia: 'Abbiamo già i risultati dello studio che va dai 1… - Ema_Rocchetti : RT @Arturo_Parisi: Calabresi sull’arresto degli ex terroristi:”Non hanno mai pagato”“conoscono pezzi del puzzle che sono ancora in ombra,ci… -