Stellantis | otto giorni di stop a Melfi | 7mila lavoratori in cassa integrazione

ivl24_it : Carenza di semiconduttori: la Stellantis di Melfi si ferma per otto giorni -

MELFI (PZ) – Otto giorni di stop per lo stabilimento Stellantis di Melfi. Da oggi e fino al prossimo 10 maggio è stata infatti attivata la cassa integrazione per 7mila lavoratori. Nel corso dell'ultim ...Stellantis in meno di una settimana in Brasile ha presentato la nuova versione del pickup Fiat Toro e del SUV Jeep Compass ...