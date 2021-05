Skate City, la recensione della versione PC – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Il gioco per Apple Store arriva su Steam, con risultati deludenti…. La Recensione di Skate City per PC ci permette di tornare su un titolo già noto: ce ne eravamo occupati più di un anno fa, con la la versione iOS (piattaforma esclusiva, fino a qualche giorno fa), curata dal nostro Fabio. Si tratta di un arcade bidimensionale a scorrimento orizzontale in cui si prende il controllo di uno Skater all’esplorazione di tre città iconiche per questa disciplina: Los Angeles, Barcellona e Oslo. All’inizio solo la prima è disponibile: per poter sbloccare le altre due è necessario accumulare dei crediti. … Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo Skate City, la Recensione della versione ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Il gioco per Apple Store arriva su Steam, con risultati deludenti…. Ladiper PC ci permette di tornare su un titolo già noto: ce ne eravamo occupati più di un anno fa, con la laiOS (piattaforma esclusiva, fino a qualche giorno fa), curata dal nostro Fabio. Si tratta di un arcade bidimensionale a scorrimento orizzontale in cui si prende il controllo di unor all’esplorazione di tre città iconiche per questa disciplina: Los Angeles, Barcellona e Oslo. All’inizio solo la prima è disponibile: per poter sbloccare le altre due è necessario accumulare dei crediti. … Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo, la...

infoitscienza : Skate City – Trailer del pre-order per Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | - infoitscienza : Skate City, trailer del pre-order per Nintendo Switch – Video – Apple TVVideogiochi per PC e console |… -