Prefetto Milano: "Chiudere Piazza Duomo ai tifosi sarebbe stato ancora più pericoloso" (Di lunedì 3 maggio 2021) In una nota rilasciata all'Ansa il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha parlato in merito ai festeggiamenti di ieri sera dei tifosi dell'Inter e degli assembramenti a Piazza Duomo per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri, in barba alle regole anti-Covid. Questo quanto si legge: "Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che Chiudere Piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente ...

