Playoff di LegaPro, la griglia completa dei tre gironi

Avellino – In archivio la regular season del campionato di LegaPro. La palla passerà ai Playoff dei tre gironi del campionato di terza divisione: 28 le formazioni che si contenderanno l'ultima promozione in Serie B. 

GIRONE A: COMO promosso in Serie B 
Primo turno Playoff (9 maggio): Pro Patria-Juventus U23, Lecco-Grosseto, Albinoleffe-Pontedera. 
Secondo turno Playoff (12 maggio): Pro Vercelli (affronterà la qualificata peggio classificata in campionato) 
Primo turno nazionale (16 e 20 maggio): Renate. 
Secondo turno nazionale (24 e 28 maggio): Alessandria. 

GIRONE B: PERUGIA promosso in Serie B 
Primo turno Playoff (9 maggio): Triestina-Virtus Verona (undicesima), Cesena-Mantova, Matelica-Sambenedettese. 
Secondo turno Playoff (12 maggio):

