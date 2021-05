Parma in B, D’Aversa: “La società avrà un futuro roseo. Il mio? Non ci sto pensando” (Di lunedì 3 maggio 2021) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta di Torino, che determina la retrocessione in Serie B dopo tre stagioni: “futuro? Questo pensiero non ce l’ho proprio. Ragiono sul fatto che si è persa l’ennesima partita, non abbiamo concretizzato per la frenesia dettata dalla posizione in classifica. Non penso alla mia posizione. La società si sta strutturando e avrà un futuro roseo, dispiace per la retrocessione perché il club merita di stare in A”. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Roberto, tecnico del, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta di Torino, che determina la retrocessione in Serie B dopo tre stagioni: “? Questo pensiero non ce l’ho proprio. Ragiono sul fatto che si è persa l’ennesima partita, non abbiamo concretizzato per la frenesia dettata dalla posizione in classifica. Non penso alla mia posizione. Lasi sta strutturando eun, dispiace per la retrocessione perché il club merita di stare in A”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportal_it : D'Aversa: 'Il Parma avrà un futuro roseo' - marinabeccuti : D'Aversa: 'Toro non superiore, gli errori si ripetono. Il Parma non merita la B' - Torinogranatait : D'Aversa: 'Toro non superiore, gli errori si ripetono. Il Parma non merita la B' - profeta_78 : Il parma è ufficialmente retrocesso in serie B, per tutti i parmensi mi dispiace, ma per D'AVERSA godo come un matto. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - D'Aversa: 'Manchiamo di carisma e determinazione, ma dimostreremo in campo che siamo professionisti' https://t.… -