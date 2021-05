Paolo Montero, dal record di espulsioni alle risse in campo e fuori fino a quella volta all’aeroporto (Di lunedì 3 maggio 2021) Paolo Rónald Montero Iglesias è stato un calciatore sopra le righe. Debutta a diciannove anni in patria con il Peñarol. Rimane con i gialloneri fino al 1991, quando Lippi lo porta all’Atalanta. Dopo 4 stagioni (di cui una in Serie B) lo stesso allenatore viareggino lo vuole con sé alla Juve. Diventa un monumento dei bianconeri, con i quali disputa 277 partite. Chiude la carriera tra San Lorenzo e Peñarol. Vanta anche 61 presenze e 5 gol in nazionale. Ha vinto quattro scudetti, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa europea e una Coppa Intercontinentale; con i bianconeri ha inoltre giocato tre finali di Champions League. Difensore dal carattere deciso, non lesinava le maniere forti per fermare gli avversari. E’ primatista di espulsioni in Serie A, avendo ottenuto 16 rossi. Ha poi intrapreso la carriera ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 maggio 2021)RónaldIglesias è stato un calciatore sopra le righe. Debutta a diciannove anni in patria con il Peñarol. Rimane con i giallonerial 1991, quando Lippi lo porta all’Atalanta. Dopo 4 stagioni (di cui una in Serie B) lo stessonatore viareggino lo vuole con sé alla Juve. Diventa un monumento dei bianconeri, con i quali disputa 277 partite. Chiude la carriera tra San Lorenzo e Peñarol. Vanta anche 61 presenze e 5 gol in nazionale. Ha vinto quattro scudetti, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa europea e una Coppa Intercontinentale; con i bianconeri ha inoltre giocato tre finali di Champions League. Difensore dal carattere deciso, non lesinava le maniere forti per fermare gli avversari. E’ primatista diin Serie A, avendo ottenuto 16 rossi. Ha poi intrapreso la carriera ...

