Ora la Cina chiama Alibaba per lo yuan digitale Schizofrenia? No | potere

Prima l'attacco frontale, violento. Poi l'apparente ribaltamento del tavolo. Succede anche questo in Cina, dove la politica industriale è fatta di improvvisi e lanCinanti affondi nei settori produttivi dell'economia. Ne sanno qualcosa le grandi imprese del fintech, da Alibaba a Tencent. Giganti ammutoliti dalla potenza del Dragone (qui l'ultimo, clamoroso caso, quello di Tencent) a colpi di multe antitrust, ristrutturazioni coatte, Ipo fallite per mano dello Stato. Eppure adesso la Repubblica Popolare chiama, nel nome della moneta virtuale. Altra corsa globale a cui la Cina, come raccontato a più riprese da Formiche.net, non può certo sottrarsi. La Banca centrale cinese, quella stessa Pboc che ha chiesto se non preteso l'intera banca dati sui pagamenti di Ant, braccio fintech di ...

