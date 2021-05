Omicidio Vannini, arriva la sentenza: ecco cosa ha deciso la Cassazione (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Omicidio Vannini torna a far parlare di sé. Finalmente infatti è arrivata la sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli. Omicidio Vannini (Google Images)Finalmente è arrivata la sentenza dell’Omicidio Vannini. Il 19enne di Cerveteri fu ucciso tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. Rabbia da parte dei genitori della vittima nei confronti della famiglia della fidanzata del loro figlio scomparso. I fatti sono tristemente ormai noti a tutta Italia. La sera del 17 maggio 2015 Marco Vannini si trova a casa della fidanzata per una cena. A quel punto il padre della ragazza, Antonio Ciontoli, gli mostra due pistole e ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 maggio 2021) L’torna a far parlare di sé. Finalmente infatti èta ladellasulla famiglia Ciontoli.(Google Images)Finalmente èta ladell’. Il 19enne di Cerveteri fu ucciso tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. Rabbia da parte dei genitori della vittima nei confronti della famiglia della fidanzata del loro figlio scomparso. I fatti sono tristemente ormai noti a tutta Italia. La sera del 17 maggio 2015 Marcosi trova a casa della fidanzata per una cena. A quel punto il padre della ragazza, Antonio Ciontoli, gli mostra due pistole e ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Adnkronos : ++ Omicidio #Vannini Cassazione: condanne definitive per i #Ciontoli ++ - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - ToscanoVecchio : RT @Stefanialove_of: ?? Breaking news Cassazione conferma condanna 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell'omicidio volonta… - Signorasinasce : Omicidio #MarcoVannini, la sentenza della #Cassazione: #AntonioCiontoli condannato a 14 anni -