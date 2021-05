Libero e il titolo su Vladimir Luxuria che dice “Non è offensivo dire fro…” (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi Libero si fregia in prima pagina di un titolone ad effetto che recita: “Luxuria ammette la verità: «Non è offensivo dire frocio»”. Ma lei su Twitter spiega che le cose non stanno proprio come le racconta il quotidiano Anche il titolo dell’intervista a pagina 5 ripete lo stesso concetto: L’esponente LGBT però non ci sta e pubblica su Twitter la sua risposta spiegando che si tratta di un titolo fuorviante. Non solo: Luxuria sottolinea come anche il testo dell’intervista sia stato tagliato di una parte che integrava la sua risposta nel merito. E che tutto è stato fatto prima del monologo di Pio e Amedeo, ovvero quando loro avevano annunciato il tema delle “parole che non si possono dire” ma ancora nessuno sapeva come lo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggisi fregia in prima pagina di unne ad effetto che recita: “ammette la verità: «Non èfrocio»”. Ma lei su Twitter spiega che le cose non stanno proprio come le racconta il quotidiano Anche ildell’intervista a pagina 5 ripete lo stesso concetto: L’esponente LGBT però non ci sta e pubblica su Twitter la sua risposta spiegando che si tratta di unfuorviante. Non solo:sottolinea come anche il testo dell’intervista sia stato tagliato di una parte che integrava la sua risposta nel merito. E che tutto è stato fatto prima del monologo di Pio e Amedeo, ovvero quando loro avevano annunciato il tema delle “parole che non si possono” ma ancora nessuno sapeva come lo ...

