Hamsik su De Laurentiis: "Ha fatto grandi cose a Napoli, così bisognerebbe gestire un club" Torna a parlare del Napoli Marek Hamsik. L'ex capitano azzurro, oggi in Svezia all'IFK Goteborg, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Aftonbladet sul suo rapporto con il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis: "Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Ha riportato il grande calcio a Napoli dopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League. Credo che il presidente De Laurentiis abbia fatto un ottimo lavoro: il Napoli non ha problemi di soldi e tutto va bene. E' così che si dovrebbero gestire le cose nel mondo del calcio".

