Facebook e Instagram agli utenti iOS: “Gratis grazie al tracciamento” (Di lunedì 3 maggio 2021) Facebook e Instagram rilasciano una nota su iOS dopo l’entrata in vigore della nuova policy che vieta il tracciamento della navigazione senza permesso: “Aiutateci a restare gratuiti”. La nota di FB e Instagram agli utenti iOS (from about.fb.com)Facebook e Instagram invitano gli iscritti che usano dispositivi iOS ad autorizzare il tracciamento dei loro dati di navigazione. I clienti Apple, infatti, si sono ritrovati sul proprio dispositivo una nota che spiega come dire sì al tracciamento dei dati significhi aiutare i due social network a mostrare solo pubblicità personalizzate, sostenere gli imprenditori e, udite udite, a rimanere gratuiti. A partire dal 26 aprile 2021, Apple ha appunto introdotto la ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)rilasciano una nota su iOS dopo l’entrata in vigore della nuova policy che vieta ildella navigazione senza permesso: “Aiutateci a restare gratuiti”. La nota di FB eiOS (from about.fb.com)invitano gli iscritti che usano dispositivi iOS ad autorizzare ildei loro dati di navigazione. I clienti Apple, infatti, si sono ritrovati sul proprio dispositivo una nota che spiega come dire sì aldei dati significhi aiutare i due social network a mostrare solo pubblicità personalizzate, sostenere gli imprenditori e, udite udite, a rimanere gratuiti. A partire dal 26 aprile 2021, Apple ha appunto introdotto la ...

