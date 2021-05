Doppio Gratta e Vinci da due milioni e mezzo di euro, il piastrellista brasiliano: 'Non ho imbrogliato, è stata solo fortuna' (Di lunedì 3 maggio 2021) I quasi due milioni e mezzo di euro vinti con due 'Gratta e Vinci' nel giro di una ventina di giorni, torneranno al legittimo Vincitore. Ad annunciarlo è stato il sostituto procuratore della ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) I quasi duedivinti con due '' nel giro di una ventina di giorni, torneranno al legittimotore. Ad annunciarlo è stato il sostituto procuratore della ...

