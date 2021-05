Dj modenese "Da Frikkyo" morto in Francia, si indaga per omicidio (Di lunedì 3 maggio 2021) E' giallo in Francia per la morte di un dj italiano, originario di Modena, rimasto ucciso martedì scorso dopo avere ricevuto una coltellata al fianco. Davide Masitti, 49 anni, in arte "Da Frikkyo", è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) E' giallo inper la morte di un dj italiano, originario di Modena, rimasto ucciso martedì scorso dopo avere ricevuto una coltellata al fianco. Davide Masitti, 49 anni, in arte "Da", è ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Giallo in Francia sulla morte di un dj italiano, Davide Masitti, 49 anni, in arte 'Da Frikkyo' morto martedì scorso con u… - infoitinterno : Il dj modenese Da Frikkyo muore accoltellato in Francia: si indaga per omicidio - beretta_gio : Il dj modenese Da Frikkyo muore accoltellato in Francia: si indaga per omicidio - cappelIaiomatto : Giallo in Francia sulla morte di un dj italiano, Davide Masitti, 49 anni, in arte 'Da Frikkyo' morto martedì scorso… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Giallo in Francia sulla morte di un dj italiano, Davide Masitti, 49 anni, in arte 'Da Frikkyo' m… -