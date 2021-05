Covid: in aumento allergie da interni, corso Consulcesi sul tema (Di lunedì 3 maggio 2021) In questa nuova ‘primavera pandemica’ a dare il tormento agli italiani allergici non è tanto il polline che fluttua libero nell’aria all’esterno, quanto invece quei microscopici ‘animaletti’che si celano nella polvere. Si tratta degli acari, considerati per lo più ‘nemici invernali’, ma che in tempi di Covid-19, ora che si trascorre più tempo in casa, diventano i principali responsabili di allergie. A spiegare come e cosa fare per liberarsi del problema è Catello Romano, pediatra-allergologo e docente nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione per Consulcesi Club dal titolo ‘allergie e Covid-19. L’ aderenza alle terapie ai tempi della pandemia’. I sintomi dell’allergia agli acari – ricorda una nota – sono piuttosto comuni: starnuti, tosse e nei casi più gravi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) In questa nuova ‘primavera pandemica’ a dare il tormento agli italiani allergici non è tanto il polline che fluttua libero nell’aria all’esterno, quanto invece quei microscopici ‘animaletti’che si celano nella polvere. Si tratta degli acari, considerati per lo più ‘nemici invernali’, ma che in tempi di-19, ora che si trascorre più tempo in casa, diventano i principali responsabili di. A spiegare come e cosa fare per liberarsi del problema è Catello Romano, pediatra-allergologo e docente neldi formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione perClub dal titolo ‘-19. L’ aderenza alle terapie ai tempi della pandemia’. I sintomi dell’allergia agli acari – ricorda una nota – sono piuttosto comuni: starnuti, tosse e nei casi più gravi ...

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - gzibordi : Con il Lockdown calo delle nascite del 13%, in numeri circa 55 mila bambini in meno Ogni nato vive in media 81 anni… - GianlucaPellino : Grazie a @SanitaInf per l'intervista Chirurgia in epoca #COVID19 e strategie per ridurre il rischio #SoMe4Surgery… - Fusillide : RT @Corriere: ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - TV7Benevento : **Covid: Salvini, 'stop coprifuoco e riaperture, no ad aumento tasse'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento **Covid: Salvini, 'stop coprifuoco e riaperture, no ad aumento tasse'** Riaperture, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati ...

Covid Sicilia, 734 nuovi positivi: 99 Catania e 28 Ragusa Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con un aumento di 174 casi. I guariti oggi sono 540. Negli ospedali i ricoverati sono 1.338, 27 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive ...

Contagi in aumento: 13.385 positivi. I morti sono 344, superata quota 120mila Avvenire Il bollettino in pdf Covid Italia, il bollettino del 2 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 9.148 nuovi casi e 144 morti. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 ...

Covid. Troppi contagi a Belvedere Spinello: scatta la “zona rossa” L’aumento dei contagi da Coronavirus fa scattare la "Zona Rossa" per il comune di Belvedere Spinello. Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del C ...

Riaperture, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati ...Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con undi 174 casi. I guariti oggi sono 540. Negli ospedali i ricoverati sono 1.338, 27 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive ...Covid Italia, il bollettino del 2 maggio. Nelle ultime 24 ore registrati 9.148 nuovi casi e 144 morti. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 ...L’aumento dei contagi da Coronavirus fa scattare la "Zona Rossa" per il comune di Belvedere Spinello. Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del C ...