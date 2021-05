Assegno unico, partenza rinviata: entrerà a regime da gennaio 2022 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Assegno unico e universale per i figli entrerà a regime da gennaio 2022. Ha dovuto correggere il tiro la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti rispetto alla tanta conclamata data del 1° luglio 2021, come data di partenza dell’Assegno unico. Per sei mesi saranno ancora erogati assegni famigliari e bonus bebè, ma intanto verranno raccolte le domande per il nuovo Assegno universale che a regine assorbirà tutti gli altri strumenti di welfare parentale. Assegno unico, i motivi del ritardo A due mesi di distanza dalla data di partenza individuata dal governo, è la stessa ministra a fare un passo indietro: “L’Assegno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) L’e universale per i figlida. Ha dovuto correggere il tiro la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti rispetto alla tanta conclamata data del 1° luglio 2021, come data didell’. Per sei mesi saranno ancora erogati assegni famigliari e bonus bebè, ma intanto verranno raccolte le domande per il nuovouniversale che a regine assorbirà tutti gli altri strumenti di welfare parentale., i motivi del ritardo A due mesi di distanza dalla data diindividuata dal governo, è la stessa ministra a fare un passo indietro: “L’...

