Apple a processo per App Store: Epic Games di Fortnite e gli altri: "Un monopolio illegale" (Di lunedì 3 maggio 2021) Il caso finito in tribunale è stato promosso da Epic Games, produttore del popolare videogioco Fortnite. Epic vuole abbattere il cosiddetto "giardino recintato" di App Store, ideato strategicamente 13 anni fa dal cofondatore Steve Jobs Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Il caso finito in tribunale è stato promosso da, produttore del popolare videogiocovuole abbattere il cosiddetto "giardino recintato" di App, ideato strategicamente 13 anni fa dal cofondatore Steve Jobs

Foy84 : RT @Luca_Fantuzzi: @O_Rigoli Amazon non produce alcunché. Amazon è un modello di business (un processo) che ha il vantaggio di applicarsi a… - VincenzoPignat8 : @gbrotiniyt Sono davvero ottimista a riguardo, l’UE perderà per la terza volta un processo contro Apple. Non hanno… - Luca_Fantuzzi : @O_Rigoli Amazon non produce alcunché. Amazon è un modello di business (un processo) che ha il vantaggio di applica… - ORepubblicano : Novo episodio di American Pie ???????? Che succede nel mondo BLM? Com’è andato il processo Chauvin? La tensione sociale… - giallatantogaia : certo che per installare sti cazzo di aggiornamenti ci vogliono 35 ore @/apple con tutti i soldi che ti diamo cerca… -