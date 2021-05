Una Vita, anticipazioni 3-8 maggio 2021: Santiago confessa a Marcia di essere un impostore (Di domenica 2 maggio 2021) Santiago - Una Vita E’ ora di gettare la maschera per il presunto Santiago Becerra (Aleix Melè). Nelle puntate di Una Vita, in onda da lunedì 3 a sabato 8 maggio alle 14.10 su Canale 5, l’uomo verrà infatti messo con le spalle al muro da Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) ed alla fine ammetterà di essere Israel, il fratello gemello del defunto marito Santiago ingaggiato da Andrade (Alvaro Baguena) per far saltare, qualche mese prima, il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Una notizia che causerà un vero e proprio shock alla brasiliana. Ecco le anticipazioni. Una Vita – puntata 1164 (2^ parte) – anticipazioni lunedì 3 maggio 2021 Andrade manda ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 maggio 2021)- UnaE’ ora di gettare la maschera per il presuntoBecerra (Aleix Melè). Nelle puntate di Una, in onda da lunedì 3 a sabato 8alle 14.10 su Canale 5, l’uomo verrà infatti messo con le spalle al muro daSampaio (Trisha Fernandez) ed alla fine ammetterà diIsrael, il fratello gemello del defunto maritoingaggiato da Andrade (Alvaro Baguena) per far saltare, qualche mese prima, il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Una notizia che causerà un vero e proprio shock alla brasiliana. Ecco le. Una– puntata 1164 (2^ parte) –lunedì 3Andrade manda ...

