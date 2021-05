Cosa significa languishing? (Di domenica 2 maggio 2021) languishing è una delle parole più ricorrenti per descrivere lo stato d’animo di molte persone nella nostra epoca. Ecco che Cosa significa. Tra le parole più interessanti sdoganate nel 2021 dal New York Times, languishing tratteggia fedelmente la società odierna. Uno stato emotivo, enfatizzato in circostanze quali pandemia, incertezze, drammi e asocialità. Nella lingua italiana è traducibile come “languire”, ma ciò non rende a pieno l’idea. Meglio rifarsi, dunque, direttamente alla fonte originale. Origini: dal mondo anglosassone. Dove viene usato: per indicare un senso di vuoto, l’assenza di gioia e uno scopo nella vita. Lingua: inglese. Diffusione: nella branca della psicologia. Il significato di languishing languishing intende un senso di vuoto e ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 2 maggio 2021)è una delle parole più ricorrenti per descrivere lo stato d’animo di molte persone nella nostra epoca. Ecco che. Tra le parole più interessanti sdoganate nel 2021 dal New York Times,tratteggia fedelmente la società odierna. Uno stato emotivo, enfatizzato in circostanze quali pandemia, incertezze, drammi e asocialità. Nella lingua italiana è traducibile come “languire”, ma ciò non rende a pieno l’idea. Meglio rifarsi, dunque, direttamente alla fonte originale. Origini: dal mondo anglosassone. Dove viene usato: per indicare un senso di vuoto, l’assenza di gioia e uno scopo nella vita. Lingua: inglese. Diffusione: nella branca della psicologia. Ilto diintende un senso di vuoto e ...

