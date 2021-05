Cosa c’entra la Libia con gli asset nei media francesi? (Di domenica 2 maggio 2021) Da un report KPMG del settembre 2010 sulla composizione del portafoglio della Libyan Investment Authority (LIA) – che si può ragionevolmente ritenere ad oggi quasi inalterata visto che le sanzioni furono introdotte nel marzo 2011 – emergono alcune indicazioni interessanti. Con riferimento in particolare alla componente azionaria, strategica e non strategica, l’asset allocation di Lia si discosta dal benchmark di mercato (indice MSCI) sia per quanto riguarda i settori (balzano agli occhi, ad esempio, la sovraesposizione nell’energia e la sottoesposizione all’information technology) sia per quanto riguarda i Paesi di destinazione degli investimenti. Italia, Germania e Russia per esempio raccolgono circa tra le 5 e le 30 volte le risorse che normalmente il mercato riserva loro mentre gli Usa meno della metà. Altri Paesi europei come Francia e Regno Unito sono più o meno ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Da un report KPMG del settembre 2010 sulla composizione del portafoglio della Libyan Investment Authority (LIA) – che si può ragionevolmente ritenere ad oggi quasi inalterata visto che le sanzioni furono introdotte nel marzo 2011 – emergono alcune indicazioni interessanti. Con riferimento in particolare alla componente azionaria, strategica e non strategica, l’allocation di Lia si discosta dal benchmark di mercato (indice MSCI) sia per quanto riguarda i settori (balzano agli occhi, ad esempio, la sovraesposizione nell’energia e la sottoesposizione all’information technology) sia per quanto riguarda i Paesi di destinazione degli investimenti. Italia, Germania e Russia per esempio raccolgono circa tra le 5 e le 30 volte le risorse che normalmente il mercato riserva loro mentre gli Usa meno della metà. Altri Paesi europei come Francia e Regno Unito sono più o meno ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Sono in questo ambiente da anni, so cosa significhi essere un personaggio pubblico. Mi dispiace… - mFantasy : Cosa caxxo c’entra il #DDLZAN con l’utero in affitto e le favole!!!!! - laboccadellave4 : @Ghinodi14694932 @PANICO71984544 @BloccoIl @MichelF50539060 @Storace Cosa c’entra ora D’Alema? Se vogliamo passare… - nuccia20 : RT @contu_f: @Dadanna4 @Axen0s Ma cosa c'entra con la fine del comunismo? Anzi Moro era a favore di una maggioranza di governo con i 'comun… - giuliafresco : @matteosalvinimi E questo cosa c entra esattamente con lei onorevole? Perchè non entra nel merito di ciò che la toc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entra Pio e Amedeo pronti per Sanremo | Sogno ad occhi aperti per il duo di Felicissima sera Solonotizie24